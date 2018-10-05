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RESPEITO

A homofobia mata, diz Maisa após descobrir morte de seguidor

Atriz e apresentadora expressou indignação no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 20:32

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:32

'Nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim', disse Maisa Crédito: Instagram / @maisa
A jovem Maisa Silva usou sua conta no Twitter para expressar indignação ao descobrir que um seguidor havia sido morto vítima de homofobia.
Acabei de ver o caso de um menino que morreu após sair de uma boate gay em São José dos Campos. Ele me seguia no Instagram. Não sei o que dizer, só queria orar pelo respeito e pelo amor ao nosso mundo. A homofobia mata, escreveu.
A atriz e apresentadora de 16 anos concluiu: Nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim. Ela mata. Separa pessoas. O ódio e o preconceito caminham juntos. Só não vê quem não quer.
Os seguidores de Maisa responderam os comentários. Um deles se destacou e atraiu a atenção da jovem: Já fui xingado por ser bissexual. Isso ajudou a minha depressão aumentar, elas não aceitavam o jeito que eu sou. Foi triste, pensava em me matar sempre. A artista respondeu: Não tem nada de errado com você.
 
 
 
 
 
 

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