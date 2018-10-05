A homofobia mata, diz Maisa após descobrir morte de seguidor

'Nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim', disse Maisa Crédito: Instagram / @maisa

A jovem Maisa Silva usou sua conta no Twitter para expressar indignação ao descobrir que um seguidor havia sido morto vítima de homofobia.

Acabei de ver o caso de um menino que morreu após sair de uma boate gay em São José dos Campos. Ele me seguia no Instagram. Não sei o que dizer, só queria orar pelo respeito e pelo amor ao nosso mundo. A homofobia mata, escreveu.

A atriz e apresentadora de 16 anos concluiu: Nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim. Ela mata. Separa pessoas. O ódio e o preconceito caminham juntos. Só não vê quem não quer.

Os seguidores de Maisa responderam os comentários. Um deles se destacou e atraiu a atenção da jovem: Já fui xingado por ser bissexual. Isso ajudou a minha depressão aumentar, elas não aceitavam o jeito que eu sou. Foi triste, pensava em me matar sempre. A artista respondeu: Não tem nada de errado com você.



















