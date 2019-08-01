'A Dona do Pedaço': Duda Nagle faz papel de lutador Paixão

É a terceira vez que entra no ringue na televisão. Ele já foi um campeão de MMA em "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz" e foi praticante de luta livre em "Rio Heroes" , série da Fox Premium.

Na trama das nove, ele será Paixão, que vai enfrentar o já conhecido lutador da novela, Rock, papel de Caio Castro. O ator ainda não começou a gravar e não há informações sobre em qual capítulo ele deve aparecer, segundo informou a assessoria de imprensa da emissora.