'A Dona do Pedaço': Duda Nagle faz papel de lutador Paixão

O ator Duda Nagle, 36, vai entrar para o elenco da novela "A Dona do Pedaço" (Globo). O marido de Sabrina Sato vai reviver o papel de boxeador na trama.
É a terceira vez que entra no ringue na televisão. Ele já foi um campeão de MMA em "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz" e foi praticante de luta livre em "Rio Heroes", série da Fox Premium.
Na trama das nove, ele será Paixão, que vai enfrentar o já conhecido lutador da novela, Rock, papel de Caio Castro. O ator ainda não começou a gravar e não há informações sobre em qual capítulo ele deve aparecer, segundo informou a assessoria de imprensa da emissora.