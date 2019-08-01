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Novo elenco

'A Dona do Pedaço': Duda Nagle faz papel de lutador Paixão

Ator será o mais novo a entrar para a trama de Walcyr Carrasco

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2019 às 12:26
Crédito: Reprodução/Instagram @dudanagle
O ator Duda Nagle, 36, vai entrar para o elenco da novela "A Dona do Pedaço" (Globo). O marido de Sabrina Sato vai reviver o papel de boxeador na trama.
É a terceira vez que entra no ringue na televisão. Ele já foi um campeão de MMA em "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz" e foi praticante de luta livre em "Rio Heroes", série da Fox Premium. 
Na trama das nove, ele será Paixão, que vai enfrentar o já conhecido lutador da novela, Rock, papel de Caio Castro. O ator ainda não começou a gravar e não há informações sobre em qual capítulo ele deve aparecer, segundo informou a assessoria de imprensa da emissora.

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