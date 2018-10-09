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Respeito

1ª trans no Miss Universo, miss Espanha rebate miss Colômbia

No Instagram, Angela Ponce responde críticas e pede 'respeito'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:05

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:05

Estudante de comunicação social e miss Colômbia 2018, Valeria Morales Delgado causou polêmica ao dizer que "o reino da beleza, como é o Miss Universo, foi feito para mulheres que nascem mulheres. Acho que para ela também seria uma desvantagem. Então é por isso que você tem que respeitar a ideia, mas não compartilhá-la", disse. A declaração dada ao canal de TV RCN repercutiu como uma provocação (preconceituosa) à Miss Espanha Angela Ponce, que é trans. Coroada em junho, ela será a primeira mulher trans a participar do Miss Universo, em dezembro.
A miss Espanha Angela Ponce será a 1ª mulher trans a participar do Miss Universo Crédito: Reprodução/Instagram @angelaponceofficial
Em sua conta no Instagram, Angela respondeu à miss Colômbia. "Respeito você e a sua opinião, mas não quero chegar ao Miss Universo com nenhum preconceito em relação a ela ou a qualquer outra companheira. Quero viver uma experiência linda e, se ela quiser, podemos nos conhecer, assim como eu quero conhecê-la", escreveu.
"Nunca tentarei mudar sua opinião, porque essa não é a minha função. Meu propósito é tornar minha realidade conhecida e falar ao mundo um pouco sobre educação da diversidade, que é tão escassa, um fator importante e que sem dúvida acabaria com tanto bullying, preconceitos e violência. Peço respeito, tanto para a minha colega @valeriamoralesd quanto para mim", defendeu.
Não é a primeira vez que Angela ouve críticas à sua participação no concurso. Em agosto, num programa popular da TV chilena e hispânica, o Don Francisco, ela rebateu esse tipo de comentário quando questionada sobre o que diria a seus detratores.
"Eu sou uma mulher. Sou uma mulher trans e tenho o direito de estar lá", falou. "Então eu digo a eles [os críticos] que respeitem porque as regras do Miss Universo me permitem participar", afirmou.
"Não sou um homem querendo ser uma mulher. Nunca fui isso. Sou uma mulher nascida em circunstâncias diferentes e acho que me encaixo no espectro de diversidade que engloba ser mulher. Pediria a eles que sejam mais respeitosos", concluiu.

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