1ª trans no Miss Universo, Angela Ponce posa para foto oficial

A espanhola Angela Ponce é a primeira transexual a vencer o Miss Espanha - e será a primeira que concorrerá ao título máximo de beleza mundial, o Miss Universo. O evento mundial será realizado no dia 17 de setembro, na Tailândia, mas a bela já posou para a foto oficial do concurso.

"Não consigo expressar em palavras o que sinto ao publicar minha primeira foto da sessão oficial como Miss Universo Espanha. Há um sentimento indescritível que percorre meu corpo. Me sinto orgulhosa por ter cumprido tudo o que prometi a mim mesma quando criança, sendo uma menina. Hoje, como mulher, sinto não apenas o peso de uma coroa, mas o grande peso de levar o nome da minha nação. As cores, cultura e diversidade de cada uma das mulheres que compõem o meu amado país", escreveu Angela, de 26 anos.