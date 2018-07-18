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LEMBRANÇA

'Zequinha' relembra foto com 'Etevaldo' sem maquiagem

Fredy Allan relembrou seus tempos de 'Castelo Rá-Tim-Bum' com foto rara ao lado de colega, que morreu em 1994

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 17:03
Personagem Etevaldo, interpretado por Wagner Bello em 'Castelo Rá-Tim-Bum' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYCastelo Rá-Tim-BumENTITY_apos_ENTITY / TV Cultura
Fredy Allan, ator que ficou conhecido por interpretar Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, em sua juventude, chamou atenção de alguns fãs do seriado nesta terça-feira, 17, ao mostrar uma foto antiga ao lado de dois colegas de sua época de TV.
Em uma premiação realizada em 1993, Fredy aparece ao lado de Eduardo Silva, o Bongô, e Wagner Bello, o Etevaldo.
Bello, que morreria no ano seguinte ao que a foto foi tirada, 1994, é muito lembrado pelos fãs caracterizado como o extraterrestre do castelo, mas poucas vezes era mostrado de 'cara limpa'.
A imagem fez sucesso entre diversos seguidores de Fredy, que destacaram o registro como um momento de nostalgia.

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