'Zequinha' relembra foto com 'Etevaldo' sem maquiagem

Personagem Etevaldo, interpretado por Wagner Bello em 'Castelo Rá-Tim-Bum' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYCastelo Rá-Tim-BumENTITY_apos_ENTITY / TV Cultura

Fredy Allan, ator que ficou conhecido por interpretar Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, em sua juventude, chamou atenção de alguns fãs do seriado nesta terça-feira, 17, ao mostrar uma foto antiga ao lado de dois colegas de sua época de TV.

Em uma premiação realizada em 1993, Fredy aparece ao lado de Eduardo Silva, o Bongô, e Wagner Bello, o Etevaldo.

Bello, que morreria no ano seguinte ao que a foto foi tirada, 1994, é muito lembrado pelos fãs caracterizado como o extraterrestre do castelo, mas poucas vezes era mostrado de 'cara limpa'.