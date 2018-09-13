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BRINCALHONA

'Viva e linda', diz Vera Fischer à internauta que achava que ela morreu

Longe da TV desde Salve Jorge, ela voltará para a nova novela das seis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 17:07

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:07

Vera Fischer na festa de lançamento de "Espelho da Vida", da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @onossoespelhodavida
No momento em que atores e atrizes estão mais interativos com seus fãs por meio das redes sociais, Vera Fischer não está de fora. Com conta verificada no Twitter, a atriz faz posts praticamente diários e, em alguns casos, responde perguntas de internautas.
Longe da TV desde "Salve Jorge", Vera Fischer interpretará Carmo na próxima novela das seis da TV Globo. Ela será uma atriz que acredita que está afastada da televisão por causa da idade. Apesar disso, a personagem mantém o espírito de uma grande estrela.
O folhetim de Elizabeth Jhin vai estrear em 25 de setembro e apresentará a trama em duas épocas diferentes, porém simultaneamente.
No Twitter, internautas acreditavam que o perfil da atriz era falso. Mas Vera Fischer rebateu: "Sou verificada", respondeu. "A maior surpresa nesse caso é saber que a Vera Fischer ainda tá viva", publicou um seguidor. E ela respondeu prontamente, de forma elegante: "Viva e linda".

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