Home
>
Famosos
>
'Vi comentários racistas de uma pessoa', diz Danrley, do 'BBB 19'

'Vi comentários racistas de uma pessoa', diz Danrley, do 'BBB 19'

'Teve casos como a brincadeira de chamar a pessoa de 'carvão'', afirmou o eliminado mais recente do 'Big Brother Brasil'