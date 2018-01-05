Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

'Vai Malandra', de Anitta, atinge marca de 100 milhões de views no YouTube

O novo clipe da cantora foi lançado no dia 18 de dezembro
Redação de A Gazeta

05 jan 2018 às 09:46

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 09:46

Anitta gravou o clipe no Vidigal Crédito: Terry Richardson
O clipe Vai Malandra, de Anitta, atingiu, nesta quinta, 4, a marca de mais de 100 milhões de visualizações no Youtube, 17 dias depois de seu lançamento - clipe foi ao ar no dia 18 de dezembro.
om apenas 24 anos, Anitta coleciona outros números de respeito, conquistados recentemente: Vai Malandra é a 4.ª música mais ouvida no mundo pelo YouTube e a cantora alcançou o top 10 do ranking Social 50 da Billboard, ou seja, está entre as 10 artistas mais importantes nas redes sociais.
A música Vai Malandra é uma parceria da cantora, MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados