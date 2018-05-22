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TENSÃO

'Tive o privilégio de presenciar um milagre', diz Alok após acidente com avião

DJ usou o Instagram para falar sobre a queda do avião dele no último fim de semana

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 16:53
Avião de Alok foi parar no gramado do Aeroporto de Juiz de Fora Crédito: Reprodução/ Twitter
DJ Alok usou seu perfil no Instagram na noite desta segunda-feira, 21, para falar sobre o acidente com o avião dele no último fim de semana. O piloto perdeu o controle da aeronave no momento da decolagem, que derrapou e foi parar no gramado que cerca a pista do aeroporto em Juiz de Fora, Minas Gerais.
"Ainda em estado de choque pelo acidente que aconteceu ontem. Vivi o dia mais tenso da minha vida e também o mais feliz!", escreveu o produtor musical na legenda de uma foto em que aparece sentado na escada da aeronave.
"Nada disso deve ser levado como algo ruim, mas como um fato grandioso e extremamente positivo! Tive o privilégio de presenciar um milagre", completou. O DJ agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e enviou outra para os pilotos dele: "vocês foram verdadeiros heróis".

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