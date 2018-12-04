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LUTO

'Te amo pra sempre', diz mensagem de Larissa Manoela a cão que morreu

Atriz compartilhou relato emocionante com os seguidores

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:25
Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela deu uma notícia triste ao seus seguidores nesta segunda-feira, 3. Um dos cachorros dela, Benjamin, morreu. A atriz publicou um relato emocionante. "A gente nunca tá preparado pra partida de um amigo, ainda mais desses seres especiais que tomam conta do nosso coração! Ele foi um grande menino, esperto e destemido, brincalhão e desengonçado, feliz e contagiante, que saudade que você vai deixar, Benjamim", escreveu na legenda de uma foto na qual aparece acariciando o cão.
"Vou sempre me lembrar de seus pulos que te faziam ficar do meu tamanho, suas babadas de amor e do seu jeitão todo moleque! Você foi um grande companheiro meu meninão. Te escrevo com todo meu coração onde quer que você esteja agora. Te amo pra sempre, minha grande estrela", completou.
A atriz tem um perfil no Instagram dedicado aos seus cachorros. "Guilhermina, Valdemar, JJ, Borrachinha, Vitória Regina, Megan, Harry, Benjamim nossa grande estrela e Juquinha nossa também estrelinha", descreve na biografia da conta.

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