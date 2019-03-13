'Tá no Ar' brinca com 'tremelique' de Fernando Rocha, demitido da Globo

Cinco meses separam o encontro de Fernando Rocha e Sérgio Mallandro da piada que foi feita na edição do programa Tá no Ar desta terça-feira, 12, na TV Globo.
Na sátira apresentada, Marcelo Adnet interpreta o apresentador do fictício "Bem Star". Ao lado do ator Thiago Lacerda, o humorista diz: "Você sabe que essa história do exame de urina do Thiago (Lacerda) está me lembrando uma história bacana, que é o reencontro da urina com a ureia dentro do pote. Sabe como que termina esse encontro? O 'tremelique' da urina. Vamos chamar o comercial".
Na vida real, Fernando Rocha e Sérgio Mallandro se encontraram em outubro do ano passado e protagonizaram a tal cena do "tremelique". "O encontro do século: a clara, a gema, o "gluglu" e o "tremelique". "Quem vencerá?", brincou Mallandro na rede social.
No Twitter, muitos internautas criticaram a sátira feita durante o Tá no Ar desta terça-feira com o ex-apresentador do programa Bem Estar Fernando Rocha.