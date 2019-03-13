'Tá no Ar' brinca com 'tremelique' de Fernando Rocha, demitido da Globo

27/02/2019 - Fernando Rocha estava no comando do 'Bem Estar', junto com Mariana Ferrão, desde 2011 Crédito: Ramón Vasconcelos/Globo

Cinco meses separam o encontro de Fernando Rocha e Sérgio Mallandro da piada que foi feita na edição do programa Tá no Ar desta terça-feira, 12, na TV Globo.

Na sátira apresentada, Marcelo Adnet interpreta o apresentador do fictício "Bem Star". Ao lado do ator Thiago Lacerda, o humorista diz: "Você sabe que essa história do exame de urina do Thiago (Lacerda) está me lembrando uma história bacana, que é o reencontro da urina com a ureia dentro do pote. Sabe como que termina esse encontro? O 'tremelique' da urina. Vamos chamar o comercial".

13/03/2019 - O humorista Marcelo Adnet e o ator Thiago Lacerda, em edição do programa 'Tá no Ar', da TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na vida real, Fernando Rocha e Sérgio Mallandro se encontraram em outubro do ano passado e protagonizaram a tal cena do "tremelique". "O encontro do século: a clara, a gema, o "gluglu" e o "tremelique". "Quem vencerá?", brincou Mallandro na rede social.