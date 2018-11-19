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Saúde

'Serei doadora', diz Vanessa Gerbelli após revelar câncer de pai

Atriz está no elenco da novela 'Jesus', da Record TV

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 19:10
19/11/2018 - A atriz Vanessa Gerbelli Crédito: Instagram / @vanessagerbelli
A atriz Vanessa Gerbelli, que vive a personagem Herodíade na novela Jesus, da Record TV, contou em seu Instagram no domingo, 18, que seu pai está passando por um tratamento de câncer e que ela se dispôs a ser sua doadora de medula óssea.
"Meu pai está com um tipo de leucemia e chegou-se à conclusão de que o melhor tratamento para ele agora é o transplante. Eu serei doadora. Estamos confiantes", escreveu.
A atriz ainda negou boatos de que tivesse pedido para se afastar da produção por conta de uma suposta depressão.

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