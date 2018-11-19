'Serei doadora', diz Vanessa Gerbelli após revelar câncer de pai

19/11/2018 - A atriz Vanessa Gerbelli Crédito: Instagram / @vanessagerbelli

A atriz Vanessa Gerbelli, que vive a personagem Herodíade na novela Jesus, da Record TV, contou em seu Instagram no domingo, 18, que seu pai está passando por um tratamento de câncer e que ela se dispôs a ser sua doadora de medula óssea.

"Meu pai está com um tipo de leucemia e chegou-se à conclusão de que o melhor tratamento para ele agora é o transplante. Eu serei doadora. Estamos confiantes", escreveu.