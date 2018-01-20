'Se eu brinco, falam que eu to arrogante', diz Anitta

Anitta parece estar com pouca paciência com seus seguidores no Twitter. A cantora deu uma resposta irônica a um internauta que havia feito uma reclamação para ela nesta quinta-feira, 18.
A funkeira usou sua rede social para explicar que está gravando um DVD animado infantil e garantir que não vai mudar o foco de sua carreira. "O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem", escreveu.
Um seguidor da cantora comentou que gostaria que ela gravasse um CD novo. "Queremos CD novo, com conceito, todo organizado, clipes bons e muita divulgação", tuitou.
A resposta de Anitta foi curta e grossa: "Tendi... faz um". E continuou: "Ah, pô... Mereceu, não? Hahahaha a dica foi porque estamos sem lançamento ultimamente né ". A cantora concluiu em dezembro o projeto check mate, no qual lançou um clipe novo por mês.
Os internautas ficaram divididos entre os que se divertiram com a resposta da funkeira e os que criticaram sua postura. "É muito difícil. Se eu falo de boa, reclamam que eu não brinco mais, me pedem a antiga de volta.... Se eu brinco, falam que eu to arrogante... Fico confusa", desabafou Anitta.