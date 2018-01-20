Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

'Se eu brinco, falam que eu to arrogante', diz Anitta

Cantora deu um fora no fã que pediu por um disco novo e foi criticada
Redação de A Gazeta

19 jan 2018 às 21:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 21:45

Anitta no clipe de Machika Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta parece estar com pouca paciência com seus seguidores no Twitter. A cantora deu uma resposta irônica a um internauta que havia feito uma reclamação para ela nesta quinta-feira, 18.
A funkeira usou sua rede social para explicar que está gravando um DVD animado infantil e garantir que não vai mudar o foco de sua carreira. "O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem", escreveu.
Um seguidor da cantora comentou que gostaria que ela gravasse um CD novo. "Queremos CD novo, com conceito, todo organizado, clipes bons e muita divulgação", tuitou.
A resposta de Anitta foi curta e grossa: "Tendi... faz um". E continuou: "Ah, pô... Mereceu, não? Hahahaha a dica foi porque estamos sem lançamento ultimamente né". A cantora concluiu em dezembro o projeto check mate, no qual lançou um clipe novo por mês.
Anitta "brinca" com fã e é criticada na web Crédito: Reprodução/Twitter
Os internautas ficaram divididos entre os que se divertiram com a resposta da funkeira e os que criticaram sua postura. "É muito difícil. Se eu falo de boa, reclamam que eu não brinco mais, me pedem a antiga de volta.... Se eu brinco, falam que eu to arrogante... Fico confusa", desabafou Anitta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados