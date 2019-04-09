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'Queer Eye': Jovem paga dívida de R$ 400 mil após participar de programa

Norte-americana expulsa de casa recebeu doações para quitar empréstimos estudantis nos EUA

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:26
09/04/2019 - Jess Guilbeaux, participante da 3º temporada do programa 'Queer Eye', da Netflix Crédito: Instagram / @jesslayica
Jess Guilbeaux, de 23 anos, foi destaque do reality show Queer Eye, da Netflix. A jovem foi expulsa de casa aos 16 anos por ser lésbica e estava prestes a desistir de seu curso na Universidade do Kansas, devido a dívidas. As informações são da Associated Press.
O caso sensibilizou o público da série, o que levou um apoiador a criar uma campanha na plataforma de crowdfunding GoFundMe, em março deste ano, com o objetivo de arrecadar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 385 mil).
A iniciativa deu certo e 90 mil dólares foram arrecadados até o momento. Segundo a porta-voz do GoFundMe, Aja Shepherd, Jess conseguiu pagar os empréstimos estudantis para a Universidade de Kansas com as doações.

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