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DECLARAÇÃO

'Quando estamos juntos, nada se compara', diz Liam Gallagher sobre Noel

Músicos eram protagonistas na banda britânica Oasis, mas as brigas constantes causaram o fim da banda em 2009

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 16:43
Noel e Liam Gallagher: relação sempre conturbada Crédito: Divulgação/David Bailey
Conhecido por seu temperamento explosivo, o ex-vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher, em um raro momento de gentileza, disse que "nada se compara" ao relacionamento que ele tem com o irmão, o músico e também cantor Noel Gallagher.
Os dois são famosos pelo relacionamento tumultuado e pelas inúmeras brigas públicas que protagonizaram ao longo dos anos. O Oasis acabou em 2009 depois que Noel anunciou sua saída da banda alegando que não conseguiria trabalhar com Liam "por mais nenhum dia", segundo escreveu no site do grupo na época.
O elogio veio depois que uma fã usou o Twitter para perguntar a Liam se Noel era melhor que ele. O vocalista então respondeu: "Isso não existe nós somos irmãos e quando estamos juntos nada se compara", escreveu, completando com "OASIS PARA SEMPRE".
Em maio, Liam postou uma foto do seu encontro com a filha Molly Moorish. É a primeira vez que ele encontra a menina pessoalmente, uma vez que ele disse, em entrevistas anteriores, que nunca a havia conhecido.

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