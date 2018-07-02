'Quando estamos juntos, nada se compara', diz Liam Gallagher sobre Noel

Noel e Liam Gallagher: relação sempre conturbada Crédito: Divulgação/David Bailey

Conhecido por seu temperamento explosivo, o ex-vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher, em um raro momento de gentileza, disse que "nada se compara" ao relacionamento que ele tem com o irmão, o músico e também cantor Noel Gallagher.

Os dois são famosos pelo relacionamento tumultuado e pelas inúmeras brigas públicas que protagonizaram ao longo dos anos. O Oasis acabou em 2009 depois que Noel anunciou sua saída da banda alegando que não conseguiria trabalhar com Liam "por mais nenhum dia", segundo escreveu no site do grupo na época.

O elogio veio depois que uma fã usou o Twitter para perguntar a Liam se Noel era melhor que ele. O vocalista então respondeu: "Isso não existe nós somos irmãos e quando estamos juntos nada se compara", escreveu, completando com "OASIS PARA SEMPRE".