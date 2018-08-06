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BELEZA

'Pra que quero ficar 20 anos mais nova? Não preciso', diz Alcione

Cantora falou sobre procedimentos estéticos no 'Encontro' desta segunda, 6

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:13
Alcione no 'Encontro com Fátima Bernardes' Crédito: Reprodução / TV Globo
A cantora Alcione, 70, falou sobre como lida com procedimentos estéticos e sua beleza durante o Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 6.
"Você não precisa querer ser jovem, tem que estar bem, saudável. O primeiro preenchimento que eu fiz eu tinha 50 anos. Isso porque minha raça já favorece, né?", contou.
Segundo Alcione, sua médica relata que é normal pessoas com cerca de 20 anos de idade buscarem o procedimento "pra não enrugar".
"Eu faço um preenchimento às vezes quando preciso que é pra ficar bem, eu não tô bem?", perguntou aos espectadores.
"A gente tem que gostar da gente. Eu por exemplo, gosto de unhão, bocão, batom vermelho [...] Pra que eu quero ficar 20 anos mais nova? Não preciso. E não fica! Você vai morrer, então toma cuidado, gente", concluiu.

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