'Pra que quero ficar 20 anos mais nova? Não preciso', diz Alcione

Alcione no 'Encontro com Fátima Bernardes' Crédito: Reprodução / TV Globo

A cantora Alcione, 70, falou sobre como lida com procedimentos estéticos e sua beleza durante o Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 6.

"Você não precisa querer ser jovem, tem que estar bem, saudável. O primeiro preenchimento que eu fiz eu tinha 50 anos. Isso porque minha raça já favorece, né?", contou.

Segundo Alcione, sua médica relata que é normal pessoas com cerca de 20 anos de idade buscarem o procedimento "pra não enrugar".

"Eu faço um preenchimento às vezes quando preciso que é pra ficar bem, eu não tô bem?", perguntou aos espectadores.