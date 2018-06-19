'Peça de grife não significa beleza', diz Juliana Paes

A atriz Juliana Paes, considerada uma das mulheres mais sensuais do Brasil, agora investe no mundo da moda e lança sua primeira coleção de lingeries em parceria com a Triumph. "É algo que eu entendo, sempre curti muito", conta ela à reportagem. "A ideia inicial era eu só participar da campanha, mas a coisa foi tomando corpo e eles perceberam minha paixão pelo assunto."

Juliana conta que participou ativamente do desenvolvimento das peças, em parceria com a equipe de criação da marca. "É um sonho para mim, pude pensar nos tons que vão atender bem a mulher brasileira, escolher os tecidos", explica ela. No processo criativo, sua prioridade foi criar peças confortáveis.

"Tenho acesso à tudo, tanto marcas super básicas e baratas quanto as grifadas. E peça de grife não significa beleza nem conforto. Às vezes elas incomodam, amassam o peito, achatam o bumbum. O que vale é um bom corte", conta a atriz. "Pensamos em uma lingerie que vestisse bem o corpo curvilíneo da brasileira."

Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, peças confortáveis podem ser muito sensuais. "Vestir uma boa lingerie faz diferença, tanto para a autoestima, quanto para o conforto. Uma peça com bom caimento faz você se sentir segura o dia inteiro", comenta. "É muito prazeroso saber que, por baixo da sua roupa tem uma peça muito bonita te vestindo."