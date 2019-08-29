Home
>
Famosos
>
'Oi, sumida!': Bonner brinca com Maju Coutinho no 'Jornal Nacional'

'Oi, sumida!': Bonner brinca com Maju Coutinho no 'Jornal Nacional'

'A Maju Coutinho sumiu do 'JN'', disse apresentador após rever a colega na previsão do tempo que foi ao ar nesta terça-feira, 27