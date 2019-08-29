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'Oi, sumida!': Bonner brinca com Maju Coutinho no 'Jornal Nacional'

'A Maju Coutinho sumiu do 'JN'', disse apresentador após rever a colega na previsão do tempo que foi ao ar nesta terça-feira, 27

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 06:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 06:26
William Bonner e Maju Coutinho no Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Youtube
O jornalista William Bonner chamou atenção durante a apresentação do Jornal Nacional desta terça-feira, 27, ao conversar com sua colega Maju Coutinho durante a previsão do tempo e dizer a frase "oi, sumida".
"Você esteve no Fantástico, tá fazendo podcast, vai apresentar o Jornal Hoje, a gente fica sabendo agora das coisas aqui pelas coisas internas, mas a Maju Coutinho sumiu do JN... Mas a gente pode dizer pra ela: 'oi, sumida'. Oi, sumida!", brincou Bonner.
> Globo faz dança das cadeiras no jornalismo e muda apresentadores
Maju respondeu: "Tenho duas semanas ainda com vocês aqui, tô feliz!". "Bem-vinda, vamos lá!", respondeu o apresentador, antes que se desse sequência à previsão do tempo.
Internautas se atentaram ao "Oi, sumida" de William Bonner para Maju Coutinho.

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