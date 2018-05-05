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Relação

'O que define o homem não é o sexo', diz Gretchen sobre Thammy

Cantora ressaltou 'honestidade, modo de tratar os demais e caráter' do filho em entrevista a Mariana Godoy

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 01:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 01:41
Thammy Miranda ao lado de sua mãe, Gretche Crédito: Instagram / @thammymiranda
Gretchen falou sobre sua relação com o filho Thammy em entrevista ao programa Mariana Godoy Entrevista.
"Ele é muito especial. O que define o homem não é o sexo, é a honestidade, o jeito, o modo de tratar os demais, o caráter. Todo mundo está sempre o alfinetando nas entrelinhas com a história do orgão genital", comentou ela, relembrando a transição de gênero de Thammy.
"Gente, isso é o de menos. Até porque, hoje em dia não é mais necessário essas coisas para sentir prazer, então é uma grande besteira e uma forma de magoá-lo e de me magoar", concluiu.
Gretchen ainda falou sobre a importância que dá às pessoas que criticam seu trabalho: "Eu amo meus haters. Sou apaixonada. O que seria de mim sem eles? Não estou nem aí, nunca me incomodo. Sento no sofá, bloqueio e simplesmente deleto."
Atualmente estrelando o reality show Os Gretchens, também falou a respeito do filme que pretende fazer sobre sua vida: "Tem um espaço pequeno, em uma hora e meia não tem como contar uma história inteira de 40 anos. Mas estarão os pontos mais importantes e falaremos de assuntos pertinentes neste momento."

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