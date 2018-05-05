'O que define o homem não é o sexo', diz Gretchen sobre Thammy

Thammy Miranda ao lado de sua mãe, Gretche Crédito: Instagram / @thammymiranda

Gretchen falou sobre sua relação com o filho Thammy em entrevista ao programa Mariana Godoy Entrevista.

"Ele é muito especial. O que define o homem não é o sexo, é a honestidade, o jeito, o modo de tratar os demais, o caráter. Todo mundo está sempre o alfinetando nas entrelinhas com a história do orgão genital", comentou ela, relembrando a transição de gênero de Thammy.

"Gente, isso é o de menos. Até porque, hoje em dia não é mais necessário essas coisas para sentir prazer, então é uma grande besteira e uma forma de magoá-lo e de me magoar", concluiu.

Gretchen ainda falou sobre a importância que dá às pessoas que criticam seu trabalho: "Eu amo meus haters. Sou apaixonada. O que seria de mim sem eles? Não estou nem aí, nunca me incomodo. Sento no sofá, bloqueio e simplesmente deleto."