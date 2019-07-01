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PATERNIDADE

'O pai do meu filho sou eu', declara Thammy Miranda no Instagram

Em vídeo de três minutos, ele desabafa sobre curiosidade de internautas; Andressa, esposa do filho de Gretchen, está grávida de três meses

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:15

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:15

O ator Thammy Miranda e sua esposa, Andressa Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Thammy usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1º, para desabafar sobre uma pergunta que escuta frequentemente desde que anunciou que Andressa Ferreira, a esposa, estava grávida: "Quem é o pai da criança?".
> Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet
No Instagram, o filho de Gretchen declarou: "O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que a todo momento que ela estava passando mal com enjoo estava de mão dada com ela quando ela estava vomitando. Que acordo de madrugada para buscar um copo de água para a minha esposa", afirmou.
Thammy também disse que não é "milionário" e que fez "das tripas coração" para oferecer para Andressa o melhor tratamento de fertilização possível. Ele também fez questão de garantir que jamais abandonará a esposa grávida ou depois de ter o bebê.
> Thammy Miranda faz chá de bebê para revelar sexo da criança
"O pai do meu filho sou eu, que jamais vai abandoná-lo ou exigir teste de DNA para saber se ele é meu filho ou não. O pai do meu filho sou eu, que já amo incondicionalmente esse ser, independente da forma que veio. Poderia nem ter vindo da barriga da Andressa", afirmou.
Neste domingo, 30, Andressa publicou um vídeo do chá revelação do primeiro filho com Thammy. Ao estourar a bexiga preta, serpentinas da cor azul foram espalhadas pelo ar revelando que o casal espera um garotinho. "É menino! Que emocionante esse momento", escreveu a nova mamãe.
Na sexta-feira, 28, o casal anunciou que estão a espera do primeiro filho. "Estou até sem palavras para escrever tudo o que eu estou sentindo. A gente está muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há três meses aguardando essa foto do teste", escreveu Thammy no Instagram.
Thammy e Andressa se casaram no Brasil em março deste ano, mas já haviam celebrado união em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2018, um ano antes.

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