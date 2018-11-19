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"MILITOU"

'O corpo 'daora' é o corpo em que você é feliz', reflete Maisa Silva

Artista desabafou sobre cobranças acerca do corpo feminino após polêmica de assédio em foto de biquíni

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 19:09
A atriz Maisa Silva de biquíni Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Aos 16 anos, Maisa Silva segue sendo um exemplo para jovens mulheres quando o assunto é feminismo, respeito e autoestima. No último domingo, 18, a artista interagiu com seguidores no Twitter e falou sobre a visão da sociedade sobre os corpos femininos. "O problema é que o corpo das mulheres nunca vai estar 'ok'. Se ela for magra, ela vai ser 'doente', 'anoréxica'. Se ela for gorda, ela vai ser 'obesa' e, se ela for musculosa, vai ser 'masculina demais'. Só que, mano, o corpo 'daora' é o corpo em que você é feliz e ponto. Que saco, não cobrem isso", desabafou.
A reflexão veio após a polêmica de assédio em uma foto de biquíni publicada no sábado, 17. "Tomara que você apodreça lá. Nojento", rebateu a jovem ao comentário "A cadeia não deve ser tão ruim assim", escrito por um seguidor fazendo menção a uma suposta prisão por pedofilia, já que Maisa é menor de idade. No Twitter, ela publicou uma captura de tela e acrescentou: "Esses tipos de comentários não serão tolerados".

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