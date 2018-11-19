'O corpo 'daora' é o corpo em que você é feliz', reflete Maisa Silva

Aos 16 anos, Maisa Silva segue sendo um exemplo para jovens mulheres quando o assunto é feminismo, respeito e autoestima. No último domingo, 18, a artista interagiu com seguidores no Twitter e falou sobre a visão da sociedade sobre os corpos femininos. "O problema é que o corpo das mulheres nunca vai estar 'ok'. Se ela for magra, ela vai ser 'doente', 'anoréxica'. Se ela for gorda, ela vai ser 'obesa' e, se ela for musculosa, vai ser 'masculina demais'. Só que, mano, o corpo 'daora' é o corpo em que você é feliz e ponto. Que saco, não cobrem isso", desabafou.