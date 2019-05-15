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APÓS PRISÃO

'Não fui criado para agredir ninguém, muito menos mulher', diz Nahim

Cantor, acusado pela ex-mulher por injúria, foi preso em abril por descumprir decisão judicial; agora, responde a processo em liberdade

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:52

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:52

03/04/2019 - O cantor Nahim Crédito: Instagram / @nahimoficial
Nahim ficou preso por uma semana no início de abril deste ano, do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona Oeste de São Paulo. O cantor havia descumprido decisão judicial, que prevê o afastamento da ex-mulher em um raio de 100 metros.
"Quando a gente fala prisão, você pensa logo naquela coisa escura, cheia de teias de aranha, não é bem assim. É um sistema carcerário, você perde a liberdade de ir e vir, mas é muito bem organizado. É sério. Onde fiquei no CDP de Pinheiros", contou durante o programa Luciana By Night, na Rede TV!.
Nahim disse que chegou a cantar para alguns fãs dentro da prisão. "Cantei, eles pediram", relatou o artista, que recebeu um habeas corpus para responder o processo em liberdade.
O CASO
A confusão começou quando Nahim decidiu se aproximar dos cachorros na casa da ex-mulher. "Eu morava na casa que pertencia a mim e minha ex-mulher, com quem fui casado por 25 anos. Me separei dela em 2006, mas os via todo dia, como filhos. A gente não fez a partilha dos bens, foi um erro. Eu tinha a chave e não tinha hora para pegá-los. Quando entrei no reality show (A Fazenda), ela fez um boletim de ocorrência na lei Maria da Penha com uma picuinha de injúria. Falou que eu a chamei de 'velhinha', o que não é verdade", explicou.
Para o cantor, a ex-mulher exagerou na denúncia. "Eu não fui criado por dona Faustina, minha mãe, para agredir ninguém, muito menos mulher", disse.
No processo, a juíza decidiu que ele poderia buscar os cachorros todos os dias, desde que avisasse com 24 horas de antecedência. De acordo com Nahin, o mesmo documento previa que ele não poderia se aproximar da ex-mulher. "Na volta dos passeios, ela me filmava escondida atrás de carro dizendo que eu me aproximei", alegou durante entrevista para Luciana Gimenez.
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