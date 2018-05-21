'Não é segredo para ninguém', diz Lívia Andrade sobre rixa com Mara Maravilha

Lívia Andrade afirmou que não é segredo para ninguém que ela não gosta de Mara Maravilha Crédito: Reprodução/SBT

Durante participação no quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, neste domingo, 20, a apresentadora Lívia Andrade falou sobre sua rivalidade com Mara Maravilha, com quem divide a bancada do programa "Fofocalizando", também do SBT.

"Você não gosta da Mara", provocou Silvio. "Isso não é segredo para ninguém", respondeu Lívia. "Não sou amiga da Flor, mas a gente se respeita. A Maísa acho ótima, pode sentar aqui quantas vezes ela quiser. Porque eu adoro as 'chapuletadas' que ela dá no senhor. E ela não fica 'babando seu ovo' e querendo aparecer fazendo micagem, é diferente", continuou, dando sua opinião sobre os outros participantes do quadro.

Lívia e Mara têm um longo histórico de brigas na emissora. Em fevereiro de 2018, no mesmo quadro, as duas protagonizaram uma longa discussão que acabou com Lívia alfinetando Mara: "Bom, só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você, tá?!".