'Levar torta na cara em Chaves era uma honra', diz atriz de Paty

Paty ao lado de Chiquinha e Chaves Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYChavesENTITY_apos_ENTITY / SBT

A atriz Ana de la Macorra, conhecida por ter feito a personagem Paty no seriado mexicano Chaves, contou em entrevista ao The Noite de quarta-feira, 18, que se sentia honrada até mesmo ao levar tortas na cara .

"Receber uma tortada na cara no programa de Chaves era uma honra. Um prêmio. Não me importava o cabelo. Em outro capítulo levei um balde de água fria. Tinha um susto, mas... Era uma honra. Foi um privilégio estar trabalhando ali", contou.

Ana de la Macorra, a Paty do "Chaves", e Danilo no "The Noite" Crédito: Lourival Ribeiro/SBT

Outras três atrizes também interpretaram a mesma personagem, em épocas diferentes da atração.

Questionada sobre o motivo pelo qual acaba sendo a mais lembrada pelos fãs, respondeu: "Não sei. Quem sabe porque fiz mais capítulos? Porque as outras Patys só fizeram poucos capítulos".