'Levar torta na cara em Chaves era uma honra', diz atriz de Paty

A atriz Ana de la Macorra, conhecida por ter feito a personagem Paty no seriado mexicano Chaves, contou em entrevista ao The Noite de quarta-feira, 18, que se sentia honrada até mesmo ao levar tortas na cara .
"Receber uma tortada na cara no programa de Chaves era uma honra. Um prêmio. Não me importava o cabelo. Em outro capítulo levei um balde de água fria. Tinha um susto, mas... Era uma honra. Foi um privilégio estar trabalhando ali", contou.
Outras três atrizes também interpretaram a mesma personagem, em épocas diferentes da atração.
Questionada sobre o motivo pelo qual acaba sendo a mais lembrada pelos fãs, respondeu: "Não sei. Quem sabe porque fiz mais capítulos? Porque as outras Patys só fizeram poucos capítulos".
Ana também relembrou que foi parar em frente às câmeras do programa após trabalhar em sua equipe de produção, quando Bolaños fazia entrevistas para achar uma atriz para a nova personagem, que apareceria em três capítulos.