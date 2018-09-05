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'Jamais mandaria um nude', diz Maisa Silva

Atriz também falou que apoiaria uma amiga que tivesse sua intimidade exposta em entrevista ao 'Conversa com Bial'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 14:59

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 14:59

. Crédito: Reprodução/Twitter @maisasilva
A atriz Maisa Silva falou sobre os cuidados que precisa tomar em relação ao mundo virtual em entrevista ao Conversa Com Bial que irá ao ar na próxima quinta-feira, 6. "Eu jamais mandaria um nude", contou.
"Acho que também pelo fato de eu ter uma exposição muito grande. Imagina se um dia vaza uma imagem minha, a desgraça que não ia ser pra minha vida?! É uma exposição que não quero pra mim. ", explicou.
A atriz afirmou que se espelha no exemplo de outras pessoas que passaram por esse tipo de situação: "Isso é muito comum, mais normal do que parece. Então, eu sei de várias pessoas que chegam a mudar de escola, de cidade e até de sobrenome."
Questionada sobre o que faria caso uma amiga tivesse sua intimidade invadida, respondeu: "Primeiro, tenho que pensar de maneira empática, né? Porque o pior que pode acontecer, me colocando no lugar dessa pessoa, é alguém jogar esse erro na minha cara. Tentaria colocá-la pra cima e, principalmente, falar pra procurar ajuda com terapeuta, psicólogo, porque isso é algo que vai deixar sequela na vida da pessoa."
"Não é fácil ter sua intimidade exposta. Principalmente nas famílias de meninas, tem todo um conservadorismo que foi imposto muitos anos atrás e as pessoas continuam pensando dessa maneira", completou.
Na chamada para o programa, a Globo fez uma brincadeira utilizando a 'voz' de Silvio Santos, dono do SBT, emissora em que Maisa trabalha, dando autorização para que ela fosse à emissora concorrente. Assista aqui.
O Conversa Com Bial com Maisa Silva irá ao ar na próxima quinta-feira, 6, e contará também com a presença do pediatra Daniel Becker, a jornalista Brenda Fucuta e o diretor Aly Muritiba.

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