Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ENSAIO

'Honestamente, você tem que saber rir de si mesma', diz Rihanna

estrela a capa da Vogue América em ensaio clicado pela dupla Mert Alas e Marcus Piggot

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:30
Há dois anos sem lançar nenhum álbum novo, Rihanna continua nas paradas de sucesso com os hits de seu último álbum, o Anti, além de ser uma das fashionistas favoritas e mais influentes do mercado - já ouviu a expressão "É feio até Rihanna decidir que não"?
Em 2016, ela mostrou outra faceta de seu lado criativo ao se lançar como estilista da marca Fenty, criada em parceria com a Puma. No ano seguinte, revelou ser uma empresária de sucesso com a Fenty Beauty, marca de cosméticos que revolucionou a indústria da beleza ao lançar 40 tons de base, atendendo de pessoas albinas até negros retintos. "Como mulher negra, não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse isso", explica ela para a Vogue América. "Mas não imaginei que as pessoas ficariam tão emotivas em encontrar o seu tom de pele na prateleira, que isso seria um momento revolucionário."
> Leia mais notícias do Divirta-se
Às vésperas de ser uma das anfitriãs do Baile do MET, que está marcado para a próxima segunda, 7, Rihanna estrela a capa da Vogue América em ensaio clicado pela dupla Mert Alas e Marcus Piggot. Na entrevista, ela fala sobre beleza, carreira, amor e moda. Ela também fala um pouco mais sobre a Savage X Fenty, sua marca de lingerie que será lançada no próximo dia 11.
Assim como para lançar seus cosméticos, a cantora se inspirou em problemas que passam as mulheres negras para criar roupas íntimas que estivessem em falta no mercado. Como, por exemplo, no CFDA de 2014, evento no qual ela usou aquele famoso vestido transparente com cristais Swarovski. Ela diz que se arrepende de não ter usado uma calcinha fio dental e que a que estava usando não era um nude para o tom de pele dela.
Além de apostar em uma vasta gama de tons de pele, a marca também terá lingeries em tamanhos plus size, para atender as clientes gordas. "Honestamente, você tem que saber rir de si mesma. Eu não sou uma modelo da Victoria's Secret, mas mesmo assim me sinto linda e confiante de lingerie", explica ela sobre seu ganho de peso, que virou assunto das manchetes do mundo inteiro e que foi tratado com muito deboche por ela. "Aceito todos os corpos."
"A Savage é sobre tomar o controle de como você se sente e as escolhas que faz. É basicamente mostrar para todo mundo quem é que manda", conta. "Como mulheres, sempre somos taxadas como as carentes, as reclamonas, as que terão seus corações partidos nos relacionamentos. A Savage propõe o reverso. E você sabe como os caras não gostam quando o jogo vira contra eles - nunca."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados