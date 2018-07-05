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'Foi preciso ficar doente pra entender', reflete Simaria sobre carreira

Cantora publicou desabafo em seu Instagram: 'Às vezes é preciso parar pra se cuidar e refletir'

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 15:59
A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone Crédito: Instagram/Simaria
A cantora Simaria publicou um desabafo em seu Instagram refletindo sobre as mudanças que passou em sua vida desde que foi diagnosticada com tuberculose e anemia em abril deste ano.
"Às vezes é preciso parar! Parar pra se cuidar e refletir. Olhar com razão e não com o coração", escreveu nesta quinta-feira, 5.
"Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o máximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar. Foi preciso ficar doente pra entender isso, mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida", refletiu.
A cantora, que passou alguns dias hospedada em um resort de luxo nas Ilhas Maldivas, país asiático conhecido por suas praias, prosseguiu: "Esses dias aqui em Maldivas foram como um remédio para a minha saúde e minha alma. Há anos que não conseguia ficar grudada com a minha família, eu só trabalhei."
"A frase que a gente mais escuta é: 'Aproveite esse momento da carreira de vocês', e, com isso, acabamos esquecendo que a vida é muito mais simples do que se pode imaginar. [...] Nunca esquecerei de tudo que passei e de tudo que aprendi", complementou.

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