'Foi preciso ficar doente pra entender', reflete Simaria sobre carreira

A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone Crédito: Instagram/Simaria

A cantora Simaria publicou um desabafo em seu Instagram refletindo sobre as mudanças que passou em sua vida desde que foi diagnosticada com tuberculose e anemia em abril deste ano.

"Às vezes é preciso parar! Parar pra se cuidar e refletir. Olhar com razão e não com o coração", escreveu nesta quinta-feira, 5.

"Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o máximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar. Foi preciso ficar doente pra entender isso, mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida", refletiu.

A cantora, que passou alguns dias hospedada em um resort de luxo nas Ilhas Maldivas, país asiático conhecido por suas praias, prosseguiu: "Esses dias aqui em Maldivas foram como um remédio para a minha saúde e minha alma. Há anos que não conseguia ficar grudada com a minha família, eu só trabalhei."