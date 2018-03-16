'Ele disse que se mudaria para o Ceará', diz Patrícia sobre Kaysar

Patrícia e Kaysar viveram romance no 'BBB 18' Crédito: (Foto: Reprodução)

Muito se especulou se o relacionamento de Patrícia e Kaysar dentro do 'BBB 18' não passava de um fingimento dos dois. Mas, de acordo com a funcionária pública, eliminada do programa na última terça-feira, a relação é para valer e eles pensam até em morar juntos:

- Fizemos esse plano. Ele disse que se mudaria para lá se arrumasse um emprego no Ceará. Se tudo der certo, quero muito que ele vá para lá.Eu me apaixonei. Não sei ele se apaixonou, mas sei que ele gosta muito de mim, acredito nesse sentimento, mas não posso falar por ele. Só sei que ele não ficou comigo de forma forçada. Ele não é capaz disso. Ele agiu com o coração. Fomos verdadeiros desde o início quando a gente estava em dúvida sobre o que um estava sentindo pelo outro, aquela confusão de sentimentos. E depois se tornou algo muito forte que a gente não conseguiu conter e acabou rolando. Em nenhum momento qualquer um de nós dois foi forçado a alguma coisa.

Antes de se envolver com Patrícia, Kaysar era apontado na internet como um dos favoritos para ganhar o prêmio de R$ 1 milhão e meio, mas após o relacionamento amoroso, a popularidade dele caiu bastante e os fãs chegaram a falar que ele trocou o dinheiro por beijo na boca. Patrícia não concorda com isso: