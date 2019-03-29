Home
>
Famosos
>
'Ela expôs demais a relação dela', diz Leo Dias sobre Bruna Marquezine

'Ela expôs demais a relação dela', diz Leo Dias sobre Bruna Marquezine

Apresentador pediu 'desculpas publicamente' à atriz após discussão em rede social e polêmica envolvendo entrevista 'desrespeitosa'