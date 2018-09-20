'Demi Lovato está saudável e lutando para se manter sóbria', diz mãe

Demi Lovato negou volta à reabilitação semanas antes de overdose, diz jornal Crédito: Reprodução/Instagram

A mãe de Demi Lovato, Dianna De La Garza, contou para a emissora norte-americana Newsmax TV nesta quarta-feira, 19, o que aconteceu no dia em que a filha sofreu uma overdose, em julho deste ano. Ela soube do episódio por meio de uma ligação feita pela assistente da cantora.

"Ficar sabendo que Demi sofreu uma overdose foi algo que nunca esperei ouvir enquanto mãe. Minhas filhas e eu corremos com ela para o pronto-socorro. Ela estava muito mal", disse. "Eu falei: 'Demi, sua mãe está aqui e eu te amo', e ela respondeu: 'Eu também te amo'", completou.

Dianna expôs, também, que o quadro de saúde da artista está estável. "Ela está saudável e lutando para se manter sóbria. Além disso, ela está tendo o suporte que precisa. Só de saber disso, eu já me sinto confiante sobre o futuro dela e o da nossa família", afirmou.