LUTO

'Covardia', diz Jojo Todynho ao comentar assassinato de ex-namorado

Homem morreu carbonizado e cantora desabafou sobre o relacionamento nas redes sociais

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

A funkeira Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram
Jojo Todynho publicou um vídeo no Instagram na segunda-feira, dia 3, para desabafar sobre a morte do ex-namorado Anderson, que foi morto e teve o corpo carbonizado na cidade do Rio de Janeiro.
Ela disse que, apesar de traições e idas e vindas do relacionamento, o rapaz tinha um bom coração e frisou que era uma pessoa do bem. "Poderia ter todos os defeitos, mas era um ótimo homem. É muito triste nós perdermos as pessoas que gostamos, ainda mais por covardia", afirmou.
A funkeira contou nesta terça-feira, 4, pela manhã, que virou a noite pensando no falecido. "Tem gente que faz m.... pra caraca o tempo todo, é ruim para os outros e está aí (vivo)", disse. "Ele era grosso, porque eu também era grossa, mas era uma pessoa dez", completou a cantora.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

