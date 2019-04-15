Home
>
Famosos
>
'Até agora não caiu a ficha', diz Kaysar ao estrear novela 'Órfãos da Terra'

'Até agora não caiu a ficha', diz Kaysar ao estrear novela 'Órfãos da Terra'

Ex-BBB participou do Domingão do Faustão e falou sobre os caminhos que percorreu para fugir da guerra na Síria