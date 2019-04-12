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REPERCUSSÃO

'Aprendendo com nossos erros', diz Hariany após expulsão do BBB 19

'Sister' foi desclassificada do programa após agredir Paula

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 13:21

Publicado em 

12 abr 2019 às 13:21
12/04/2019 - Hariany é desclassificada do BBB19 Crédito: Divulgação
Horas depois de ser expulsa do Big Brother Brasil 19 por agredir Paula, Hariany falou sobre o ocorrido. Em vídeo publicado em seu Instagram, ela disse que quer seguir em frente, "aprendendo com os erros". Afirmou também que torce para Paula ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa.  
"Gente, boa noite! Resolvi aparecer aqui para falar um pouquinho com vocês só para agradecer mesmo por todo o carinho, todo o apoio que estou recebendo. Independente do que aconteceu, eu estou muito feliz com tudo. Eu estou muito grata. Agora bola para frente, aprendendo com nossos erros. Quero agradecer a toda a equipe da Rede Globo, que foram maravilhosos e são uns anjos na minha vida, eu estou muito grata de ter participado do programa. E ainda torço muito pela Paulinha. Eu estou bem e só senti que eu tinha que aparecer aqui para despreocupar quem estava preocupado comigo. Eu só cheguei até este momento do jogo graças a vocês, muito obrigada por tudo", disse Hariany.
A EXPULSÃO
"Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada", anunciou Tiago Leifert aos participantes na tarde desta quinta-feira (11). 
A briga entre as duas aconteceu durante a Festa Internet. Hariany disse ter ficado chateada com uma atitude da amiga, mas não quis especificar em frente às câmeras para não prejudicar Paula. Durante a discussão, no entanto, ela empurra Paula, que cai de costas no chão. As duas aparentavam estar embriagadas. 
"Eu não quero falar para o Brasil inteiro, quero falar para você porque sou sua amiga e gosto de você. Para você entender seus erros e ganhar dinheiro", disse Hari aos gritos, chamando a amiga de "idiota". "Vai então, doida", retrucou Paula, quando a amiga já havia saído do ambiente.
Em conversa com Carol Peixinho, Hariany chegou a dizer que "eu gosto dela mas não sei se quero uma pessoa assim na minha vida", ao que Carol respondeu: "Ela é assim".
Após a agressão, Hari repetiu várias vezes que seria expulsa do programa, mas acabou consolada pelos colegas, que só souberam do resultado da análise da Globo na tarde desta quinta, quando a goiana foi chamada para o confessionário. 
Estão no paredão desta quinta Paula e Carolina, que disputa a preferência do público. Hari estava até então garantida na grande final, que acontece nesta sexta (12). Agora apenas Alan está garantido na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. 

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