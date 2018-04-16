'Achei estranho o convite', diz Fátima Bernardes sobre ensaio de maiô

Já faz um tempo que Fátima Bernardes vem recebendo elogios por sua forma física, tanto de internautas quanto dos convidados que vão ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Agora, a apresentadora fez um ensaio fotográfico de maiô para a revista Boa Forma de abril.
"Confesso que achei estranho o convite, mas adorei o resultado desse trabalho", escreveu a apresentadora em seu Instagram. Ela postou algumas fotos dos bastidores do ensaio, como o fotógrafo e o cabeleireiro em ação.
Ela ainda aproveitou para agradecer ao jornalista Ancelmo Gois por uma matéria para lá de elogiosa no jornal O Globo, na qual ele reafirma como ela está bem de forma. O jornalista também revelou que Fátima, aos 55 anos, está pesando 57 quilos.