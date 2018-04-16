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'Achei estranho o convite', diz Fátima Bernardes sobre ensaio de maiô

Apresentadora é capa do mês de abril da revista Boa Forma

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:55
Fátima Bernardes posa para a revista Boa Forma Crédito: Fernando Louza/Divulgação
Já faz um tempo que Fátima Bernardes vem recebendo elogios por sua forma física, tanto de internautas quanto dos convidados que vão ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Agora, a apresentadora fez um ensaio fotográfico de maiô para a revista Boa Forma de abril.
"Confesso que achei estranho o convite, mas adorei o resultado desse trabalho", escreveu a apresentadora em seu Instagram. Ela postou algumas fotos dos bastidores do ensaio, como o fotógrafo e o cabeleireiro em ação.
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Ela ainda aproveitou para agradecer ao jornalista Ancelmo Gois por uma matéria para lá de elogiosa no jornal O Globo, na qual ele reafirma como ela está bem de forma. O jornalista também revelou que Fátima, aos 55 anos, está pesando 57 quilos.

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