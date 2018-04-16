'Achei estranho o convite', diz Fátima Bernardes sobre ensaio de maiô

Fátima Bernardes posa para a revista Boa Forma Crédito: Fernando Louza/Divulgação

Já faz um tempo que Fátima Bernardes vem recebendo elogios por sua forma física, tanto de internautas quanto dos convidados que vão ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Agora, a apresentadora fez um ensaio fotográfico de maiô para a revista Boa Forma de abril.

"Confesso que achei estranho o convite, mas adorei o resultado desse trabalho", escreveu a apresentadora em seu Instagram. Ela postou algumas fotos dos bastidores do ensaio, como o fotógrafo e o cabeleireiro em ação.