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DESABAFO

'Acham que veio tudo de mão beijada', diz Lívian Aragão sobre carreira

Filha de Renato Aragão nega que tenha tido caminhos mais 'fáceis' por conta de seu pai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:41

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:41

Renato Aragão e Lívian Aragão Crédito: Instagram / @livianaragao
Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, o Didi Mocó, publicou um vídeo em seu canal no YouTube e falou sobre o início de sua carreira. Ela negou a possibilidade de ter tido um caminho 'fácil' por conta de seu pai.
"Muita gente acha que veio tudo de mão beijada, o que não é nem um pouco [verdade]. Inclusive, luto e estou lutando até hoje, futuramente, para sempre, para conseguir algum trabalho porque nada vem 'assim'", disse.
Segundo Lívian, ao revelar ao seu pai que gostaria de ser atriz, recebeu o aviso de que teria que estudar. Em seguida, recebeu apoio dos pais e fez aulas de teatro.
"Ele tava com medo. Acho que a maioria dos pais que veem o filho escolhendo a mesma profissão ficam meio preocupados: 'Você não podia escolher outra coisa?'.", contou, sobre a reação de Renato.
"Eles sabem o que passaram para estarem onde estão, talvez não queiram que a gente passe pelas mesmas coisas", complementou.

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