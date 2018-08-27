'Acham que veio tudo de mão beijada', diz Lívian Aragão sobre carreira

Renato Aragão e Lívian Aragão Crédito: Instagram / @livianaragao

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, o Didi Mocó, publicou um vídeo em seu canal no YouTube e falou sobre o início de sua carreira. Ela negou a possibilidade de ter tido um caminho 'fácil' por conta de seu pai.

"Muita gente acha que veio tudo de mão beijada, o que não é nem um pouco [verdade]. Inclusive, luto e estou lutando até hoje, futuramente, para sempre, para conseguir algum trabalho porque nada vem 'assim'", disse.

Segundo Lívian, ao revelar ao seu pai que gostaria de ser atriz, recebeu o aviso de que teria que estudar. Em seguida, recebeu apoio dos pais e fez aulas de teatro.

"Ele tava com medo. Acho que a maioria dos pais que veem o filho escolhendo a mesma profissão ficam meio preocupados: 'Você não podia escolher outra coisa?'.", contou, sobre a reação de Renato.