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Youtubers do mundo de Minecraft promovem encontro com fãs em Vitória

Entrada para os encontros terá renda revertida para o Instituto Jutta Batista da Silva, de Venda Nova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 17:18

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 17:18

Avatares de Orion e Kibox no Minecraft Crédito: Reprodução/Youtube
Youtubers famosos do universo Minecraft desembarcam em Vitória para um encontro com fãs. Eles estarão no espaço destinado que o Shopping Vitória montou para o jogo nos dias 21 e 28 deste mês, além do dia 4 de fevereiro, sempre às 15h.
Flokiis é a primeira a receber os fãs Crédito: Twitter/Flokiis
A primeira a interagir com o público será a Flokiis. Com mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no Youtube, ela dará dicas de construção no Minecraft no palco, promoverá batalhas, além de dedicar um tempo para perguntas, curiosidades e sessão de fotos.
Renda revertida
Já nos próximos domingos, dias 28 de janeiro e 04 de fevereiro, os capixabas poderão interagir com os Youtubers Sr. Pedro, Adriano Flores, Orion e Kibox. Os interessados devem realizar a compra do ingresso no balcão do evento Minecraft na Praça Central. No entanto, a Youtuber receberá o público no 1º Piso, próximo à loja Centauro. O acesso terá o custo de R$ 10,00, com renda revertida para o Projeto Turma, desenvolvido pelo Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), que tem sede em Venda Nova do Imigrante.
 
Espaço
O Labirinto e o espaço de games Minecraft funcionam até o dia 18 de fevereiro, proporcionando muito adrenalina no circuito Minecraft, por meio de um cenário cheio de elementos lúdicos, diversos obstáculos e surpresas durante o caminho. A diversão também está garantida na sala de games, onde será possível criar seus avatares e explorar o universo virtual do Minecraft.
Os ambientes funcionam na Praça Central, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 13h às 20h. O ingresso solidário custa R$ 5,00 (o circuito), sendo destinada para o Projeto Turma do IJBS  Instituto Jutta Batista da Silva.
Serviço:
Youtubers Encontro com Fãs
Quando: aos domingos, dias 21 e 28/01 e 04/02, sempre às 15h
Onde: No Shopping Vitória, 1º Piso, próximo à loja Centauro
Entrada: R$ 10,00 (com renda revertida para o Projeto Turma do IJBS  Instituto Jutta Batista da Silva)
Atrações: Flokiis (dia 21); Sr. Pedro e Adriano Flores (dia 28); e Orion e Kibox (dia 4 de fevereiro)
Minilabirinto do Minecraft
Onde: na praça central do Shopping Vitória
Período: até dia 18 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 13h às 20h
Ingresso Solidário: R$ 5,00 (o circuito), sendo destinada para o Projeto Turma do IJBS  Instituto Jutta Batista da Silva.

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