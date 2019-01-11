XXX Sommerfest terá 4 dias de programação em Domingos Martins; confira

Festival Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PMDM

Depois do Brilho de Natal, encerrado no último dia 6, Domingos Martins se prepara para celebrar a imigração alemã. Com direito a Desfile Cultural, Concurso do Lenhador e seleção de rainhas e princesas, a XXX Sommerfest muda o clima da cidade para celebrar sua ascendência em quatro dias. De 31 de janeiro a 3 de fevereiro, o Campinho recebe a programação tomada de atividades culturais.

Porém, alguns dias antes, o município já promove eventos. A começar pelo dia 27 (domingo), data exata da chegada dos primeiros imigrantes, quando haverá Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã, em Biriricas, às 9h. Em seguida as homenagens continuam na Praça Dr. Arthur Gerhardt, com reverências ao Monumento ao Imigrante Alemão, às 10h, e apresentação do grupo de danças folclóricas Heimatland Volkstanzgruppe Aus Pinhalzinho, de Santa Catarina, às 11h.

No dia 30 (quarta-feira), a XXX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã apresenta o filme Os Germanos, do cineasta Martin Boldt, de Santa Maria de Jetibá, às 20h, no palco principal. A noite também será de solidariedade, pois será realizada arrecadação de alimentos não perecíveis para o Hospital de Domingos Martins.

Na quinta-feira (31), começam os principais festejos a XXX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã. Um cortejo cultural pelas ruas da cidade vai anunciar a festa com a participação do grupo Os Tradicionais Pomeranos e os grupos de dança Rheinland e Der Frölischer Kreis, a partir das 18h30. Logo em seguida o grupo infantil Der Frölischer Kreis se apresenta no palco principal.

A noite segue com a cerimônia de Abertura Oficial e do Concurso Rainha e Princesas da XXX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã. A programação é finalizada com a apresentação do grupo de danças Rheinland e com o show do grupo Os Tradicionais Pomeranos, no palco principal.

RESGATE DA HISTÓRIA

A celebração da cultura alemã continua na sexta-feira (1º) com uma ação em parceria com o Arquivo Público do Espírito Santo. O Projeto Imigrantes traz para Domingos Martins a oportunidade de resgatar informações sobre os antepassados.

Em um automóvel van, adaptado como escritório móvel; com computador, impressora e demais itens, os interessados poderão pesquisar nos dados do projeto Imigrantes Espírito Santo e receberão no mesmo instante o Registro de Entrada de Imigrante, um documento impresso contendo todos os dados já indexados para cada imigrante. Até mesmo a fotografia, quando identificada e fornecida pelos familiares, vem impressa no relatório, somando-se às dezenas de informações sobre a origem, embarcação, viagem, destino, entre outros dados pessoais e de interesse histórico para os solicitantes. Essas informações são primordiais para aqueles que desejam montar o processo para obter a dupla-nacionalidade, por exemplo, pois contêm dados que auxiliam na localização de certidões dos antepassados no país de origem.

RUA DE LAZER

Concurso do Lenhador, desfile cultural, apresentações folclóricas, shows e muita diversão complementam a programação. A Rua de Lazer terá programação especial no sábado. A partir das 13h até as 22h se apresentam Eden Show do Alemão; grupos de dança Fauhan (Vila Pavão); Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (Pedra Azul); Grünes Tal (MF); Schmetterling Germanische Volkstanzgruppe (MG) e Grünes Tal Schuhplattler (MF).

XXX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã

Quando: de 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Onde: Campinho, em Domingos Martins

PROGRAMAÇÃO

27 de janeiro (domingo)

9h: Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã  BR 262, Biriricas

10h: Homenagem ao Imigrante Alemão - Praça Dr. Arthur Gerhardt

11h: Apresentação do Grupo de Danças Heimatland Volkstanzgruppe Aus Pinhalzinho, Santa Catarina  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

30 de janeiro (quarta feira)

20h: Exibição do filme pomerano Os Germanos, de Martin Boldt (SMJ)  Palco Principal

Haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para o Hospital de Domingos Martins

31 de janeiro (quinta-feira)

18h30: Cortejo Cultural com Os Tradicionais Pomeranos (DM), Grupo de Dança Rheinland (DM) e Grupo Infantil Der Frölischer Kreis (DM)  Ruas da cidade

19h: Grupo Infantil Der Frölischer Kreis (DM) - Palco Principal

19h30: Abertura Oficial - Palco Principal

20h: Concurso Rainha XXX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã  Palco Principal

21h30: Grupo de Danças Rheinland (DM) - Palco Principal

22h: Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal

01 de fevereiro (sexta-feira)

Das 9h as 16h: Projeto Imigrantes - Arquivo Público Itinerante

18h: 1ª Etapa Concurso do Lenhador  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

19h: Grupo Juvenil Tanzfreude (DM)  Palco Principal

19h30: Cortejo Cultural com o Grupo Cultural Martinense e os Grupos de Dança Blumen der Erde (DM), Böhmerlandtanzgruppe (RS) e Grupo Juvenil Tanzfreude (DM)

20h: Grupo de Danças Blumen der Erde (DM)  Palco Principal

21h: Grupo Cultural Martinense (DM)  Palco Principal

22h: Grupo de Danças Böhmerlandtanzgruppe (RS)  Palco Principal

23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal

02 de fevereiro (sábado)

8h30: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt

12h: Grupo de Danças Pomerisch Von Minen (MG)  Palco Principal

13h: Angelino Zaager- Concertina de Melgaço (DM)  Palco Principal

13h30: 2ª Etapa do Concurso do Lenhador - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

15h: Grupo de Danças Bluttenlatter Tal (DM)  Palco Principal

16h: PommerMekas (SMJ)  Palco Principal

18h: Desfile Cultural  Avenida Presidente Vargas

19h30: Espetáculo 35 anos de resgate da cultura alemã - Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho (DM) - Palco Principal

21h: Banda Os Germanos (SMJ)  Palco Principal

23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal

Rua João Batista Wernerbach (Rua de Lazer)

13h: Eden Show do Alemão (DM)

15h: Grupo Folclórico Pomerano Fauhan (Vila Pavão)

16h: Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (DM)

20h: Grupo de Danças Grunes Tal (MF)

21h: Grupo Schmetterling Germanische Volkstanzgruppe (MG)

22h: Grupo Grünes Tal Schuhplattler (MF)

03 de fevereiro (domingo)

9h: Alvorada - Grupo Cultural Martinense (DM) - Ruas da cidade

10h: Jogos Germânicos  Palco Principal

11h: Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM)  Palco Principal

12h: Banda Os Germanos (SMJ)  Palco Principal

14h: Grupo Hügelmanner Plattler (DM) Palco Principal

15h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal

17h: Final do Concurso do Lenhador - Coreto

19h: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM)  Palco Principal

20h: Banda Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal

Rua João Batista Wernerbach (Rua de Lazer)

12h: Daniele da Concertina  (DM)

14h: Grupo de Dança Os Pomeranos (SMJ)

15h: Grupo Frau Carolin (Itarana)

16h: Grupo de Danças Pilger der Hoffnung (Cariacica)

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio