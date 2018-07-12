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HISTÓRIA

Xuxa comemora 30 anos do lançamento da música 'Ilariê'

Cantora postou um vídeo em comemoração no Instagram

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 21:59
Xuxa e as paquitas no extinto Xou da Xuxa Crédito: Reprodução/TV Globo
Você se lembra de ter ouvido a música "Ilariê", da Xuxa, durante sua infância? Pois a apresentadora usou sua conta no Instagram para relembrar que o sucesso completou três décadas de existência nesta quarta-feira, 11.
"30 anos de lançamento do disco Xou da Xuxa 3, que entrou no Guinness Book como o álbum infantil mais vendido da história e levou o Ilariê para o mundo!", postou.
Recentemente, Xuxa, que está com 55 anos de idade, comentou que gostaria que as pessoas cantassem "Ilariê" em seu velório.

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