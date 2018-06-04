Whindersson Nunes se surpreende com Arena Vitória lotada de fãs

Whindersson Nunes agradeceu a presença do público que lotou a Arena Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria

Whindersson Nunes lotou a Arena Vitória, na Capital capixaba, no último sábado (2). O youtuber apresentou o espetáculo "Eita, Casei!", onde conta detalhes de seu casamento, e se surpreendeu com a quantidade de gente que compareceu para assisti-lo, tanto que, no início quanto no final do espetáculo, o comediante agradeceu a presença do publico.

Não é a primeira apresentação de Whindersson em Vitória, porém foi a primeira com público tão alto. O espetáculo do youtuber esgotou os ingressos da Arena Vitória, que chega a comportar 6 mil pessoas. Antes, as apresentações eram em teatros menores.

Whindersson Nunes na Arena Vitória Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria

Em postagem no Instagram, onde tem mais de 21 milhões de seguidores, Whindersson agradece: "Está comigo o Senhor dos Exércitos, obrigado meu Deus por receber esse carinho de VITÓRIA-ES!! Incrível!! Eu boto é pra tirar papai!!!! RESPEITA!! Tô casado com Vitória-ES!".