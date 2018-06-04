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Whindersson Nunes se surpreende com Arena Vitória lotada de fãs

Youtuber apresentou 'Eita, Casei', onde conta detalhes de seu casamento de forma bem humorada, no último sábado (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 18:35

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 18:35

Whindersson Nunes agradeceu a presença do público que lotou a Arena Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria
Whindersson Nunes lotou a Arena Vitória, na Capital capixaba, no último sábado (2). O youtuber apresentou o espetáculo "Eita, Casei!", onde conta detalhes de seu casamento, e se surpreendeu com a quantidade de gente que compareceu para assisti-lo, tanto que, no início quanto no final do espetáculo, o comediante agradeceu a presença do publico.
Não é a primeira apresentação de Whindersson em Vitória, porém foi a primeira com público tão alto. O espetáculo do youtuber esgotou os ingressos da Arena Vitória, que chega a comportar 6 mil pessoas. Antes, as apresentações eram em teatros menores.
Whindersson Nunes na Arena Vitória Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria
Em postagem no Instagram, onde tem mais de 21 milhões de seguidores, Whindersson agradece: "Está comigo o Senhor dos Exércitos, obrigado meu Deus por receber esse carinho de VITÓRIA-ES!! Incrível!! Eu boto é pra tirar papai!!!! RESPEITA!! Tô casado com Vitória-ES!".
 

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