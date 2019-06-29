Whindersson Nunes recebe prêmio e anuncia retorno aos palcos

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV

Aos poucos, o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, 24, vem retomando sua carreira com suas inserções nas redes sociais: ora em vídeos, ora em mensagens e fotos. Nesta semana, ele informou que vai retornar aos palcos, que publicará novos vídeos neste fim de semana, além de participar do Risadaria, seu primeiro evento após pausa para tratar a depressão.

"Agosto vou voltar pros palcos viu, bebê. [...] Em agosto sai meu show na Netflix, vamos fazer barulho", escreveu Nunes em seu perfil no Twitter na última terça-feira (25). O humorista faz uma pausa em sua carreira após revelar, em abril, que estava com depressão.



"Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim", afirmou Nunes á época. Ele disse ainda se sentir triste e sem "tanta vontade de viver".



Como Nunes, Luisa Sonza, 20, chegou a cancelou sua agenda por cerca de um mês. Ela, no entanto, já retomou os shows e lançou há duas semanas seu primeiro álbum, "Pandora", e a primeira música de trabalho desse novo projeto, "Garupa", gravada em parceria com Pabllo Vittar.



Na última quinta-feira (27), Sonza falou sobre a depressão de Whindersson Nunes, e disse que via sinais de que ele não estava bem há quase um ano. Ele, no entanto, teria percebido pouco antes de tornar seu problema público, em abril deste ano.



"Eu falava: 'Amor, vamos fazer terapia'. Mas ele parava, claramente um dos sintomas da depressão, que é aquela dificuldade de se ajudar, negar para você mesmo que está passando por isso. Então, quando ele viu como estava, no fundo, foi um alívio, porque eu vi que ele tinha visto o que estava acontecendo", disse a cantora.



A declaração da cantora foi feita durante sua participação no programa Encontro, onde ela confirmou que o humorista está bem melhor. "Quando é uma pessoa importante, você faz de tudo para ajudar. E não é um trabalho, uma dificuldade, uma responsabilidade. É o mínimo como ser humano, independe de ele ser o meu marido", disse.

