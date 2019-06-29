Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Humorista

Whindersson Nunes recebe prêmio e anuncia retorno aos palcos

Após pausa na carreira, o influenciador digital retorna aos poucos aos palcos

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 18:32

Publicado em 

29 jun 2019 às 18:32
O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV
Aos poucos, o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, 24, vem retomando sua carreira com suas inserções nas redes sociais: ora em vídeos, ora em mensagens e fotos. Nesta semana, ele informou que vai retornar aos palcos, que publicará novos vídeos neste fim de semana, além de participar do Risadaria, seu primeiro evento após pausa para tratar a depressão.
> Com apoio de Whindersson Nunes, brasileiro disputa título na Inglaterra
"Agosto vou voltar pros palcos viu, bebê. [...] Em agosto sai meu show na Netflix, vamos fazer barulho", escreveu Nunes em seu perfil no Twitter na última terça-feira (25). O humorista faz uma pausa em sua carreira após revelar, em abril, que estava com depressão.
"Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim", afirmou Nunes á época. Ele disse ainda se sentir triste e sem "tanta vontade de viver".
> Whindersson Nunes quer criar app para tratar depressão de graça
Como Nunes, Luisa Sonza, 20, chegou a cancelou sua agenda por cerca de um mês. Ela, no entanto, já retomou os shows e lançou há duas semanas seu primeiro álbum, "Pandora", e a primeira música de trabalho desse novo projeto, "Garupa", gravada em parceria com Pabllo Vittar.
Na última quinta-feira (27), Sonza falou sobre a depressão de Whindersson Nunes, e disse que via sinais de que ele não estava bem há quase um ano. Ele, no entanto, teria percebido pouco antes de tornar seu problema público, em abril deste ano.
"Eu falava: 'Amor, vamos fazer terapia'. Mas ele parava, claramente um dos sintomas da depressão, que é aquela dificuldade de se ajudar, negar para você mesmo que está passando por isso. Então, quando ele viu como estava, no fundo, foi um alívio, porque eu vi que ele tinha visto o que estava acontecendo", disse a cantora.
> Whindersson Nunes diz estar 'tranquilo e feliz' após período afastado
A declaração da cantora foi feita durante sua participação no programa Encontro, onde ela confirmou que o humorista está bem melhor. "Quando é uma pessoa importante, você faz de tudo para ajudar. E não é um trabalho, uma dificuldade, uma responsabilidade. É o mínimo como ser humano, independe de ele ser o meu marido", disse.
Na quarta-feira (26), Whindersson Nunes participou do Risadaria, seu primeiro evento desde que anunciou uma pausa na carreira para tratar da doença. "Eu quero que todo mundo tenha o mesmo sucesso e saiba que pode contar comigo para participar das minhas apresentações, porque foi com a ajuda de muitas pessoas que eu ganhei este prêmio. Quero agradecer todo mundo por estar comigo hoje", disse o humorista ao receber o prêmio das mãos de Tom Cavalcanti, seu grande ídolo.
> Whindersson Nunes faz desabafo e some das redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira luisa sonza whindersson nunes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados