Sunset

Wesley Safadão traz sertanejo, axé e eletrônica para show em Vitória

Sunset acontece no próximo sábado (17), a partir das 17h

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 02:24

Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

O sábado (17) vai ser de sunset animado para quem for curtir a festa de ritmos que Wesley Safadão promete, a partir das 17h, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Além do seu sertanejo de praxe, o cantor trará à Capital Cat Dealers e Banda Eva para dividir o tempo de festa e brindar o melhor da música eletrônica e axé na programação.

A proposta do evento é até essa, de agradar vários gostos e ser uma mescla quando o assunto é programação cultural. Mas nada novo para Safadão, que já adota esse método há algumas edições de seus shows e garante que dá tudo certo: "É bom demais".

Em entrevista ao Gazeta Online, o artista fala da expectativa para a apresentação e comenta que se sente responsável por fazer os capixabas saírem do local só depois que curtirem muito. Para isso, ele não deve economizar repertório, que deve contar ainda com "Dois Lados", música que escreveu praticamente com a ajuda dos fãs e está bem cotada na web.

Mas quem gosta das clássicas não precisa se preocupar. O cantor garante hits como "Desencana", "Igual Ela só Uma" e outros títulos que marcaram a carreira. "Vai ter muita música que regravei recentemente no projeto TBT".

O que o público pode esperar do WS Sunset daqui?

Uma estrutura muito bacana, um pôr-do-sol diferente de tudo que a galera já viu. Para completar, temos ainda Banda Eva e Cat Dealers. Vai ser demais, espero todo mundo lá.

O que mais chama a atenção neste projeto?

A estrutura do projeto é bem legal e será um diferencial e tanto. Para ser sincero, seja com o WS Sunset, o Garota Vip ou White, graças a Deus, só temos boas referências. Sou sempre bem recebido em qualquer cidade que me apresento. Essa é uma das principais conquistas quando subo ao palco!

Qual é o repertório do show?

Tem repertório novo dos meus últimos hits, como 'Desencana', 'Igual Ela só Uma', e músicas que regravei recentemente do projeto TBT. Para meus fãs, quero sempre passar a mensagem da alegria, do amor e da paz. Como artistas, somos responsáveis por levar a alegria para aquelas pessoas que compraram ingresso e foram prestigiar nosso trabalho.

Recentemente Mano Walter virou manchete ao te ultrapassar com o vídeo mais visto de forró do YouTube. Até então, era a sua "Ar Condicionado no 15" que estava nesse posto. Tem alguma rixa entre vocês dois?

Imagina, não tem nenhuma desavença entre Mano Walter e eu. Cada um faz o seu trabalho e tem espaço de sobra para todo mundo. Sempre estamos antenados nesse mercado de show business e muito atentos ao que o público diz por meio das redes sociais. Não há como ter certeza se uma música será um 'hit sensação', claro que algumas canções a gente aposta mais e acha que pode virar, mas quem decide isso, de fato, é o público.

Para o Sunset, você trará Banda Eva e Cat Dealers . A proposta é essa mescla mesmo?

Isso mesmo, tudo junto e misturado (risos). O brasileiro é um povo que adora música e não é porque você gosta mais desse ou daquele gênero musical que você não goste de outro totalmente diferente. A pluralidade de ritmos enriquece ainda mais o evento.

Qual é a ideia em juntar esses três gêneros musicais em um show só?

Quando rodo o país com meus projetos, sempre tenho convidados especiais. Para este Sunset, escolhi o Cat Dealers, que representa o eletrônico, e a banda ícone da Bahia, a Eva. Eclético e bom demais.

Pode adiantar alguma surpresa da apresentação?

E, desde quando, contar surpresa antes da hora tem graça (risos)? Quem estiver lá vai conferir tudo em primeira mão. Será um grande evento, bora conferir!

O que você vê que faz, como artista, para permanecer entre os tops do sertanejo?

Costumo dizer que o sucesso é o reconhecimento de muito trabalho bem feito e infinitas horas de dedicação. Hoje em dia, tudo é muito rápido e "para ontem". A internet tem novidades todos os dias, é preciso estar se reinventando para não cair na rotina. Escutar o público e acompanhar as tendências do mercado ajudam nesse processo.

SERVIÇO

WS Sunset

Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)

Quando: 17 de agosto de 2019 (sábado), a partir das 17h

Ingressos: R$ 130 (meia-entrada e ingresso solidário, 3º lote, setor único) - Vendas por meio do BilheteCerto.com.br ou nas lojas Sapataria e Praia ou no restaurante By Rock (Vitória)

Classificação: 16 anos





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta