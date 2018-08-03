Wesley Safadão traz novidades para show no ES: 'Sem medo de ser feliz'

Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

Wesley Safadão quer lotar o Parque de Exposições de Carapina, na Serra, no próximo dia 11 de agosto. Na ocasião, ele se apresenta na programação do Garota Vip, ao lado de Márcia Fellipe, Leo Santana e Gusttavo Lima. O cantor diz que os capixabas têm suas músicas "na ponta da língua", em suas próprias palavras, e quer que toda esse energia seja liberada durante sua apresentação no Espírito Santo. quer lotar o Parque de Exposições de Carapina, na Serra, no próximo dia 11 de agosto. Na ocasião, ele se apresenta na programação do, ao lado de Márcia Fellipe,. O cantor diz que os capixabas têm suas músicas "na ponta da língua", em suas próprias palavras, e quer que toda esse energia seja liberada durante sua apresentação no Espírito Santo.

Anitta e já tem mais de 178 milhões de visualizações nas plataformas digitais". Além de suas músicas mais pedidas pelos fãs, Safadão adianta que apresentará "Sortudo", hit que lançou no dia 13 de julho. "Mas também tem que ter 'Ar Condicionado no 15' e 'Sonhei que Estava me Casando', porque o público adora", dispara ele, que completa: "E 'Romance com Safadeza', que gravei come já tem mais de 178 milhões de visualizações nas plataformas digitais".

Em entrevista ao Gazeta Online , Wesley ainda tratou da sua relação com as crianças, já que está à espera de Dom, seu terceiro filho:

Em recente show, você chamou a atenção do público quando colocou uma criança que estava curtindo sua música dançando no palco. Esperando seu terceiro filho, acha que está mais sensível às crianças?

Sempre gostei de criança, ser pai é uma dádiva. O Dom está sendo esperado com muito amor e carinho. Quando vejo as crianças, que são muito verdadeiras, curtindo o meu trabalho sinto que estou no caminho certo e me sinto abençoado.

E falando do show, propriamente dito, como é o espetáculo que você está preparando para o capixaba?

Lancei dia 13 de julho o hit "Sortudo" que, com certeza, vai estar no meu repertório. Estou bem animado para essa apresentação. E o capixaba pode esperar o astral lá em cima, muita energia e música boa para cantar e dançar.

Wesley Safadão abraça criança durante show; à espera de Dom, seu terceiro filho, cantor diz que sempre gostou de crianças Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

Além das novidades, tem alguma música que o capixaba curte demais?

"Ar condicionado no 15" é bastante pedida , "Sonhei que tava me casando" também e a música que gravei com a Anitta, "Romance com Safadeza", que já ultrapassou 178 milhões de views. Acredito que, quando o público associa a letra de uma música a um momento específico que esteja vivendo, a música vira trilha sonora daquela fase da vida.

E o capixaba tem alguma coisa que deixa seus shows mais animados?

O que mais me chama atenção é como a galera tem minhas músicas na ponta da língua, é muito gratificante. O que mais gosto dos capixabas é a energia desse povo cheio de vida que não tem medo de ser feliz, contagiante.

O capixaba Filipe Fantin, conhecido como "Safadin", também estará no show. Vocês vão fazer alguma participação juntos?

O Filipe é ótimo... Já nos conhecemos, então, quem sabe role algo.

No carnaval deste ano, você chocou os fãs quando apareceu fazendo nebulização para conseguir seguir com os shows. Está tomando algum cuidado com a voz?

Sempre faço um preparo de voz para meus shows. No carnaval, fiz uma agenda muito grande e, para poder levar o melhor para meus fãs, a voz tem que estar ótima e a nebulização ajuda nisso.

Você dividirá palco com grandes cantoras que estão ganhando cada vez mais espaço no cenário artístico, aliás, as sertanejas estão cada vez mais em alta. Tem alguma cantora, colega sua, que você admire muito?