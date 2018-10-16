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Séries

'Watchmen' da HBO ganha primeiro teaser; assista

Seriado baseado na HQ de Alan Moore e Dave Gibbons tem estreia prevista para 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 23:18

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 23:18

Watchmen Crédito: Dave Gibbons
A HBO divulgou a primeira imagem oficial de "Watchmen", série derivada da graphic novel homônima roteirizada por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons.
A prévia traz um policial usando uma máscara amarela e acompanhada da frase: "quem vigia os vigilantes?". O personagem, que não possui um equivalente nos quadrinhos, ainda não teve a identidade divulgada, mas já instigou os fãs da série nas redes sociais.
Entre as hipóteses mais levantadas pelo público, estão uma suposta semelhança do policial com o anti-herói Rorschach e uma possível ligação do agente com os Minutemen, equipe de heróis que antecede os "Watchmen" nos quadrinhos de Moore.
A série de TV, que conta com Damon Lindelof ("The Leftovers", "Lost") como showrunner, tem o seu roteiro guardado a sete chaves pela emissora. A única descrição divulgada foi a seguinte: "situada em uma realidade alternativa onde super-heróis são tratados como bandidos, "Watchmen" abraça a nostalgia da graphic novel original inovadora e segue em busca de abrir novos caminhos próprios".
Nomes como Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II e Adelaide Clemens foram confirmados no elenco. O seriado tem previsão de estreia para 2019.

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