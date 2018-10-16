'Watchmen' da HBO ganha primeiro teaser; assista

Watchmen Crédito: Dave Gibbons

A HBO divulgou a primeira imagem oficial de "Watchmen", série derivada da graphic novel homônima roteirizada por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons.

A prévia traz um policial usando uma máscara amarela e acompanhada da frase: "quem vigia os vigilantes?". O personagem, que não possui um equivalente nos quadrinhos, ainda não teve a identidade divulgada, mas já instigou os fãs da série nas redes sociais.

Entre as hipóteses mais levantadas pelo público, estão uma suposta semelhança do policial com o anti-herói Rorschach e uma possível ligação do agente com os Minutemen, equipe de heróis que antecede os "Watchmen" nos quadrinhos de Moore.

A série de TV, que conta com Damon Lindelof ("The Leftovers", "Lost") como showrunner, tem o seu roteiro guardado a sete chaves pela emissora. A única descrição divulgada foi a seguinte: "situada em uma realidade alternativa onde super-heróis são tratados como bandidos, "Watchmen" abraça a nostalgia da graphic novel original inovadora e segue em busca de abrir novos caminhos próprios".