'Viva - A Vida É Uma Festa' leva universo mexicano para as telas

Não é à toa que Viva  A Vida É Uma Festa se tornou a maior bilheteria na história do México. O filme da Pixar/Disney, que estreou por lá antes do resto do mundo para coincidir com o final de semana de comemoração do Dia dos Mortos e desbancou Os Vingadores (2011) do topo da lista, é uma grande  e, claro, oportuna  homenagem à cultura mexicana.

Dirigida pela dupla Lee Unkrich (Toy Story 3, Monstros S/A e Procurando Nemo) e Adrian Molina, a nova aventura da Pixar conta a história de Miguel, um jovem mexicano que vem de uma família em que a música é proibida desde que o tataravô de Miguel abandonou a família para tentar a carreira da músico. O problema é que o jovem é apaixonado por música e sonha em seguir os rumos de Ernesto De La Cruz, o maior músico da história da humanidade  pelo menos para Miguel.

Entre uma peripécia e outra, o protagonista acaba no mundo dos mortos durante as comemorações da data e elabora um plano para poder tocar sua música, conhecer seu ídolo e voltar para casa. As coisas logicamente não saem como ele planeja e se tornam uma grande confusão.

RITMO

Viva  A Vida É Uma Festa é didático à medida que apresenta toda uma cultura ao espectador. Isso, porém, deixa o filme com um pequeno problema de ritmo em seu primeiro ato  nada que comprometa, vale ressaltar. Quando o filme engrena, no entanto, o espectador mergulha na jornada de Miguel no colorido mundo dos mortos.

O filme é um festival de cores e músicas que ajudam a contar a trama e revelam pequenos segredos. O roteiro, inclusive, faz isso muito bem: sem que o público nem perceba, o texto solta dicas do rumo que a aventura vai seguir. A sutileza do roteiro em alguns pontos ajuda o espectador a acompanhar e entender o história organicamente, sem precisar de flashbacks ou explicações de tudo o que foi visto em tela até o clímax.

Mesmo sem a porrada emocional de outros filmes da Pixar como Up (2009), Toy Story 3 e Divertidamente (2015), Viva emociona e com certeza colocará algumas lágrimas atrás dos óculos 3D no cinema (um 3D bem dispensável).

Aos poucos, após várias e interessantes reviravoltas, a aventura musical dá espaço a um filme sobre a importância da família e até mesmo sobre a importância de se ouvir os dois lados da mesma história.

Vale ressaltar que o título em português pode passar uma impressão errada sobre o filme. Coco, o título original, faz referência a uma personagem em torno da qual gira a trama. A título de curiosidade, o nome foi trocado no Brasil para evitar que o filme fosse chamado de cocô  isso não é uma piada.