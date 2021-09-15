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Viúva de Chico Anysio afirma que sentiu sua presença enquanto esteve internada

Malga Di Paula passou 65 dias hospitalizada por complicações do coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2021 às 07:54

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 07:54

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, em entrevista ao programa A Noite É Nossa, da Record
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, em entrevista ao programa A Noite É Nossa, da Record Crédito: Divulgação/Record TV
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, passou 65 dias hospitalizada em Passo Fundo (RS) com covid-19. Recuperada, a escritora prestou uma homenagem ao falecido marido nas redes sociais, dizendo o quanto ele a ajudou a se curar.
Ela postou uma foto ao lado do ator e escreveu: "Esse cara esteve perto de mim durante o tempo todo em que estive no hospital - 65 dias. Sonhei muito com ele que estava sempre feliz com a minha recuperação".
Malga lembrou que outros amigos do casal, que passaram pela mesma situação, também disseram ter sentido a presença de Chico Anysio, um dos maiores humoristas do Brasil, falecido em 2012.
"Vários amigos me disseram ter sonhado com ele nesse período e também tê-lo visto feliz. Ele merece muito a felicidade depois de ter passado a vida toda fazendo as pessoas sorrirem", afirmou.
A viúva agradeceu o carinho que sempre recebeu do marido nos 15 anos de casados. "Obrigada Chico por ter sempre zelado por mim, ter me feito tão feliz e me proteger com a sua luz mesmo depois de sua partida."

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