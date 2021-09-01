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Viúva de Chico Anysio mostra imagens da internação por Covid-19

"Batalha extenuante", escreveu Malga di Paula, que já se recupera em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 11:22

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:22

Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19
Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Malga di Paula se recupera em casa da Covid-19. A viúva de Chico Anysio recebeu alta após ficar quase dois meses internada, chegando a ser entubada e ter drenos instalados no pulmão. Contente com a vitória contra a doença, Malga decidiu compartilhar com seus seguidores imagens dos momentos de internação.
Segundo ela, a ideia é mostrar a gravidade da doença para que as pessoas entendam os perigos de não se cuidar. "Resolvi expor toda a minha saga para que você entenda a gravidade desta pandemia. Eu sobrevivi à Covid-19, mas a batalha foi extenuante. Acredito que as energias positivas e as orações daqueles que torcem por mim foram o combustível que manteve acesa a flama da minha vida", resumou ela, em sua página na web.
Durante o tratamento, ela conta que ficou em coma por 21 dias, teve crises de falta de ar e sofreu uma queda do leito. Em casa, ela ainda está com uma cânula de gastronomia instalada em seu estômago.
Malga foi internada no dia 27 de junho e iniciou a fisioterapia ainda na unidade. Confira as imagens.
Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19
Viúva de Chico Anysio, Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19
Viúva de Chico Anysio, Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19
Viúva de Chico Anysio, Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula durante internação por Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

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