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William Bonner recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19

'Saúde para todos', afirmou o apresentador do 'Jornal Nacional', da TV Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2021 às 10:14

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:14

O apresentador do 'Jornal Nacional', William Bonner, que recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19
O apresentador do 'Jornal Nacional', William Bonner, que recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Instagram/@realwbonner
William Bonner, de 57 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para comemorar o fato de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro.
O apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, publicou no Instagram uma foto do momento. Bonner aparece com uma máscara preta ao lado de uma profissional de saúde. "Dose número 2. Saúde para todos", escreveu na legenda da imagem.
O jornalista recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus em junho e contou como foi a experiência, ao vivo, durante uma das edições do Jornal Nacional.

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