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Saúde

Com Covid-19, cantor Erasmo Carlos é internado no Rio

Cantor de 80 anos publicou que havia se contaminado na quinta-feira passada

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2021 às 10:02
O cantor e compositor Erasmo Carlos
O cantor e compositor Erasmo Carlos Crédito: Gilda Midanni/Divulgação
O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado no Rio com Covid-19. Erasmo publicou na última quinta-feira, 26, que havia se contaminado. 
"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", escreveu a equipe do músico.
Um dos expoentes do rock brasileiro, Erasmo Carlos se manifestou diversas vezes a favor da vacina ao longo da pandemia. O cantor, que já tomou as duas doses, estava em casa se recuperando da doença.
Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.

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