Com Covid-19, cantor Erasmo Carlos é internado no Rio

O cantor e compositor Erasmo Carlos Crédito: Gilda Midanni/Divulgação

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado no Rio com Covid-19. Erasmo publicou na última quinta-feira, 26, que havia se contaminado.

"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", escreveu a equipe do músico.

Um dos expoentes do rock brasileiro, Erasmo Carlos se manifestou diversas vezes a favor da vacina ao longo da pandemia. O cantor, que já tomou as duas doses, estava em casa se recuperando da doença.