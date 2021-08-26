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Saúde

"Torçam por mim", afirma Erasmo Carlos, que foi diagnosticado com Covid-19

O cantor e compositor Erasmo Carlos divulgou um vídeo em suas redes sociais em que afirma ter testado positivo para Covid-19; ele já recebeu duas doses da vacina

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2021 às 16:28
O cantor e compositor Erasmo Carlos
O cantor e compositor Erasmo Carlos Crédito: Gilda Midanni/Divulgação
O cantor Erasmo Carlos, 80, usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para informar que foi diagnosticado com Covid-19. Além do aviso aos fãs, o artista disse que está bem e pediu orações aos seus seguidores para conseguir vencer a doença.
Ele já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e afirmou que já está cumprindo a quarentena, e está no terceiro dia de confinamento. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", escreveu na legenda da publicação.
"Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para Covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", disse o artista no vídeo.
Nos comentários, internautas desejaram melhoras e demonstraram apoio ao artista. "Vai ficar tudo bem, querido. Terá só sintomas leves", escreveu uma. "Você é muito forte Erasmo! Vai ficar bom sim", continuou um segundo. "Torço para sua breve recuperação tremendão", escreveu outro.

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